Названо количество россиян-должников, которые не смогут выехать из страны

По словам собеседника издания, речь идет о тех заемщиках, у кого имеется просроченная задолженность на сумму более 30 тыс. рублей на протяжении 90 дней и больше. «Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — отметил он.

Мехтиев посоветовал россиянам, у которых есть или были долги, перед отправлением в другую страну проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наличие их имени в базе исполнительных производств. Сделать это желательно за 10–14 дней до выезда.

При этом, по словам Мехтиева, в некоторых случаях можно получить законную отсрочку погашения долга или рассрочку —например, если требуется лечение за границей. Однако перед этим необходимо доказать неотложность поездки.