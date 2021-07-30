Что такое коливинги и почему они не похожи на коммуналки? Рассказывает основатель Triglinki Руслан Ларочкин

Как появился проект?

В 14 лет я сбежал из дома в Краснодар. Приехав в город, я заселился в двухэтажный дом, где жили сообща талантливые люди. По молодости лет не предал этому значения, но в подсознании отложилась идея — найти или создать нечто подобное. А однажды на море я влюбился в студентку петербургской академии Штиглица. Пришлось наврать, что тоже живу в Петербурге и переехать сюда. По началу работал в типографии, печатал баннеры, а в голове крутилась мысль — воспроизвести ту модель сожительства, где уважают личные границы, работают над собой, занимаются творчеством, не употребляя алкоголь и наркотики.

Шесть лет назад вместе со знакомым товарищем решил снять за 150 тысяч рублей в месяц (это огромные деньги по тем временам) абсолютно разрушенную квартиру на улице Глинки, 3, где туалет был закрыт картонкой, а в окнах не было стекол. Это была настоящая авантюра! Мы отдали залог, но друг не поверил в идею — создать коливинг — и слился.

Во «ВКонтакте» я разместил пост, где пригласил всех желающих жить вместе, обливаться краской, танцевать, пить чай и рассказывать сказки на ночь. (Смеется.) Люди начали приходить и смотреть квартиру. Многие говорили, что она похожа на сквот или хиппятник, но за две недели набрался полный состав — 15 активных и классных ребят. У собственника помещения был план — половину сдавать в аренду, а другую часть отремонтировать (и потом наоборот). Мы сказали, что самостоятельно все сделаем. Он обрадовался и удивился, что кто-то хочет снимать полный срач. С утра до ночи всей командой мы занимались ремонтом, а кто бездельничал — был съеден «акулой нравов». (Смеется.) Постепенно начали формироваться и правила — никакого мата, наркотиков, алкоголя и продуктов животного происхождения на общей территории. Так мы дружно прожили шесть лет!