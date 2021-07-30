Что такое коливинги и почему они не похожи на коммуналки? Рассказывает основатель Triglinki Руслан Ларочкин

Коливинг Triglinki переехал в особняк купца Петрова на Рузовской, 21. Сейчас ребята уже устраивают концерты и мастер-классы. В августе они откроют веганскую кофейню, коворкинг, капсульные комнаты для резидентов и гостей и даже будут выращивать микрозелень на продажу. «Собака.ru» узнала у основателя проекта Руслана Ларочкина, как все устроено и почему за таким форматом проживания — будущее.
Куда переехал коливинг?
Особняк на Рузовской, 21 принадлежал владельцу водочного завода, купцу Георгию Петрову. Здание для своего шурина в 1899 году спроектировал архитектор Василий Баранкеев. На третьем и четвертом этажах тут располагались доходные квартиры, на первых двух — торговые лавки.
В советское время помещение на втором этаже отдали Стройбанку (в дальнейшем — «Промстройбанка»), а в 2000-х здесь располагался бизнес-центр «Рузовская». В начале июля сюда переехал коливинг Triglinki. Несмотря на невзрачный фасад, на стенах внутри особняка до сих пор сохранились оригинальные росписи раннего модерна.
Руслан Ларочкин
Основатель коливинга Triglinki о своем проекте:
Что такое коливинг?
Triglinki — это команда инициативных ребят, желающая построить комфортное, безопасное и полезное для мира общество, где нет дискриминации, а поддерживается осознанное потребление. Живя под одной крышей, мы вместе создаем разные коллаборации, которые развиваются не только в пределах города, но и мира. Мы обеспокоены проблемами экологии и перепотребления, поэтому регулярно устраиваем свопы, разделяем отходы и готовим бесплатные веганские обеды из продуктов, которые отправились бы в утиль. К нам можно заехать в гости на недельку и посмотреть, как все устроено изнутри, и, если мы друг другу понравимся, остаться в команде и развивать прогрессивные идеи.
Как появился проект?
В 14 лет я сбежал из дома в Краснодар. Приехав в город, я заселился в двухэтажный дом, где жили сообща талантливые люди. По молодости лет не предал этому значения, но в подсознании отложилась идея — найти или создать нечто подобное. А однажды на море я влюбился в студентку петербургской академии Штиглица. Пришлось наврать, что тоже живу в Петербурге и переехать сюда. По началу работал в типографии, печатал баннеры, а в голове крутилась мысль — воспроизвести ту модель сожительства, где уважают личные границы, работают над собой, занимаются творчеством, не употребляя алкоголь и наркотики.
Шесть лет назад вместе со знакомым товарищем решил снять за 150 тысяч рублей в месяц (это огромные деньги по тем временам) абсолютно разрушенную квартиру на улице Глинки, 3, где туалет был закрыт картонкой, а в окнах не было стекол. Это была настоящая авантюра! Мы отдали залог, но друг не поверил в идею — создать коливинг — и слился.
Во «ВКонтакте» я разместил пост, где пригласил всех желающих жить вместе, обливаться краской, танцевать, пить чай и рассказывать сказки на ночь. (Смеется.) Люди начали приходить и смотреть квартиру. Многие говорили, что она похожа на сквот или хиппятник, но за две недели набрался полный состав — 15 активных и классных ребят. У собственника помещения был план — половину сдавать в аренду, а другую часть отремонтировать (и потом наоборот). Мы сказали, что самостоятельно все сделаем. Он обрадовался и удивился, что кто-то хочет снимать полный срач. С утра до ночи всей командой мы занимались ремонтом, а кто бездельничал — был съеден «акулой нравов». (Смеется.) Постепенно начали формироваться и правила — никакого мата, наркотиков, алкоголя и продуктов животного происхождения на общей территории. Так мы дружно прожили шесть лет!
Почему вы переехали?
Все эти годы помещение на улице Глинки, 3, продавалось. И вот три месяца назад собственник сообщил, что наконец-то нашел покупателя и даже за большую сумму, чем планировал. У нас был уговор, что в таком случае, он подберет нам новое жилье.
В тот же вечер мы встретились, чтобы обсудить варианты, куда бы мог переехать коливинг. Я составил список, что бы хотел видеть в новом помещении и обозначил цену. Он сказал, что запросы нереальные. Посмотрев варианты, уже были согласны снять подвальное помещение. Но тут случилось чудо! Нашлась шикарная квартира в 460 квадратных метров и в центре города — в особняке на Рузовской, 21. Единственный неприятный момент — стоимость. Обговорили с ним, что теоретически сможем платить за нее до 600 тысяч рублей в месяц благодаря выручке с мероприятий и других активностей. В итоге сошлись на 400 тысячах.
Как изменится коливинг?
Сейчас у нас проходят разные мероприятия: от концертов начинающих музыкантов до занятий йогой. Например, в воскресенье, 1 августа, у нас будет гаражная распродажа с чаепитием, прослушиванием виниловых пластинок и танцами под диджей-сеты. К концу августа откроются веганская кофейня, капсульные комнаты для резидентов и гостей, коворкинг. Планируем запустить проект по озеленению Ленинградской области и вообще выращивать микрозелень не только для себя, но и на продажу, возобновить собственное производство полезных десертов и раздачу бесплатных обедов для нуждающихся — до переезда мы занимались этим пять лет.
Как вы относитесь к большому количеству людей у себя дома?
Устаем. А что делать? Представить жизнь иначе — невозможно. Вот, например, две недели назад хотел уйти из проекта, начал заниматься своими делами. А потом понял, что отдохнул и готов дальше развивать идею.
Раньше не было страха, что гости сломают или украдут что-нибудь. А сейчас — иногда мелькает. Но тут или доверяешь миру, или нет смысла начинать все это.
Какое значение имеют коливинги для города?
Коливинг — это как детский лагерь внутри взрослого мира, где можешь быть сумасшедшим (в хорошем смысле этого слова) и тебя поддержат. Совместно можно реализовать любую задумку! Это настоящее спасение для больших городов! Благодаря таким инициативам, решается проблема одиночества. Да, за 22 тысячи можно снять целую квартиру в спальном районе, но, находясь здесь, ты обретаешь друзей.
Считаю, что рано или поздно люди придут к такому формату проживания. Если строить коливинг как бизнес-модель, проект быстро сгниет. Многие, выбирая такой формат жилья, сталкиваются с неудачными инициативами, где кроме стойки администратора, кухни и соседей общего у людей ничего нет. А должны быть скрепляющие элементы в виде живого общения и совместных проектов, основной идеей которых является этичное отношение к миру. Иначе — смысла нет.
Как помочь проекту, можно узнать здесь.
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