За полмиллиарда рублей продали имущество должников в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление Федеральной службой судебных приставов по Петербургу, за шесть месяцев 2021 года в рамках исполнительных производств судебными приставами было произведено 4 366 арестов имущества на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей.

Стоимость имущества, переданного на реализацию, составила 1 миллиард рублей, а сумма, полученная от реализации имущества должников, достигла 468 миллионов рублей.

Отметим, что при этом за первое полугодие должники самостоятельно продали арестованное имущество на общую сумму 808 тысяч рублей.

Ранее стали известны итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2021 года в Петербурге.