Председатель комитета по финансам рассказал об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2021 года в Петербурге

27 июля председатель Комитета финансов Алексей Корабельников рассказал об итогах исполнения бюджета за первое полугодие текущего года.

За отчетный период в доходную часть городского бюджета поступило 364 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года доходы увеличились на 23%.

Отмечается, что собственные доходы выросли на 26%, что выше среднего показателя по России.

Наибольший удельный вес в налоговых доходах города занимают налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций — 44% и 32% собственных доходов соответственно.

Поступления по НДФЛ составили 152 млрд рублей. Темп роста — 121,3%.

Доходы городского бюджета по налогу на прибыль организаций составили 110,2 млрд рублей. Темп роста — 120,5%.

Третий по величине доходный источник — налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В бюджет поступило почти 27 млрд рублей, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем неналоговых доходов — 17,3 млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше, чем в январе-июне 2020 года.

В основном рост сформировался за счет доходов от продажи имущества. Безвозмездные поступления составили 16,7 млрд рублей.

Расходная часть бюджета исполнена на 45% от плана, что выше аналогичного показателя 2020 года на 34 млрд рублей или на 11%. Исполнение Адресной инвестиционной программы составило 26,5 млрд рублей. Это больше, чем в прошлом году.

Государственные программы исполнены на 45,6%. Лидеры по исполнению:

«Развитие образования»,

«Развитие здравоохранения»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга».

Расходы на борьбу с COVID-19 составили 9,1 млрд рублей, в основном это средства резервного фонда Правительства Петербурга. Основные ресурсы были направлены на увеличение коечного фонда.

На реализацию региональной составляющей национальных проектов за первое полугодие израсходовано 11,2 млрд руб или 37,2% от уточненного годового плана, что превышает аналогичные показатели 2020 года.

Профицит по итогам 6 месяцев составил почти 25 млрд рублей.

Ранее стало известно, что туристы принесли в бюджет Петербурга 109,7 млрд рублей в 2020 году. Показатель оказался в несколько раз ниже, по сравнению с 2019 годом.