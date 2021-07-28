В России предложили создать отдельные вагоны для женщин в метро

«В мире уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В странах, где это практикуется, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам. Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта. Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта», — говорится в письме Петрова.

Однако в Совете Федерации предложение Петрова создать отдельные вагоны для женщин считают «не самым своевременным и полезным» методом для борьбы с домогательствами. «Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное», — заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По мнению Рукавишниковой, гораздо большего внимания заслуживают вопросы загруженности общественного транспорта, особенно в часы пик, его модернизации, обеспечения кондиционерами. Определенные проблемы есть с комфортными остановочными комплексами у наземного транспорта. Также в транспорте отсутствует доступная среда для маломобильных групп. В качестве примера она привела Таганрог, где в сентябре в результате реализации проекта государственно-частного партнерства будет запущена новая трамвайная линия протяженностью 10 километров — с комфортными низкопольными трамваями, оснащенные кондиционерами и Wi-Fi.