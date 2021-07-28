Артиста балета Михайловского театра избили и ограбили в центре Петербурга

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главком МВД по городу и Ленинградской области, нападение произошло рано утром 25 июля.

«В полицию поступило сообщение от 41-летнего артиста балета о том, что двое неизвестных преступников избили заявителя и отобрали у него 7 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился еще один мужчина, который сообщил, что вечером 24 июля также в центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, двое неизвестных напали на него и отняли мобильный, наушники, а также перевели себе деньги с его банковской карты. По данному факту возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье.

В результате задержан 31-летний житель одной из северокавказских республик, второго участника нападений ищут.