Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж — в том числе у тех, кто признан невыездными из-за неисполнения судебных решений. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — приводит «Интерфакс» слова юриста.

Кроме того, законопроект вводит основания для признания заграничных паспортов недействительными. Проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства получат компетентные органы. Обстоятельствами для признания документа недействительным, в том числе, будут являться смена фамилии, имени, пола или даты рождения. Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после внесения изменений.