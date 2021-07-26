Петербуржцы с онкологией уже несколько месяцев не получают бесплатных лекарств

В 2019 году в рамках Национального проекта была принята программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Тогда в систему ОМС впервые поступили миллиарды на химиотерапию для пациентов.

В 2021-м году власти начали говорить, что денег на нее в некоторых регионах, к которым относится Петербург, не хватает. Чиновники объясняют это тем, что пандемия внесла дисбаланс в бюджеты Минздрава, Фонда ОМС и регионов.

Как сообщает «Фонтанка», еще в мае люди начали сообщать о том, что в Петербурге нет то одного, то другого лекарства для лечения рака по бесплатным рецептам. Оказалось, что закупленных на год препаратов хватило на 4-5 месяцев и это хороший срок. На лекарства страдающих онкологическими заболеваниями из городского бюджета комитета по здравоохранению получил только 900 млн, а просчитанная потребность — в семь раз больше.

Из-за этого петербуржцы, у которых достигнута ремиссия заболевания при ежедневном приеме своих таблеток, остались без них. Отметим, что нет не только дорогих лекарств, но и бюджетных. Стоимость упаковки на месяц может достигать как 300 тысяч, так и 200 рублей.

На сегодня комздрав получил дополнительное финансирование на обеспечение льготными — бесплатными лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями. Часть аукционов на их закупку уже объявлена.