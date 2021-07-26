На рассмотрение городского парламента внесли проект закона об учреждении нового звания — «Почетный ветеран Санкт-Петербурга»

Членам общественных объединений за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, которые были достигнуты в рамках деятельности по защите прав и законных интересов ветеранов, пожилых граждан, инвалидов, будет вручаться награда и разовая денежная премия в случае принятия закона, сообщает «Закс.ру».

Отмечается, что вклад претендента на звание в патриотическое воспитание подрастающего поколения также будет учитываться.

«Люди просили нас разработать достойную форму общественного признания заслуг активных и неравнодушных жителей нашего города, которые по зову сердца десятилетиями работают в ветеранском движении, защищают права и законные интересы пенсионеров и инвалидов, сохраняют историческую правду о нашей Родине, помогают молодежи найти верную дорогу в жизни, вырасти подлинными патриотами», – делится своим мнением председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Он уверен, что большинство депутатов петербургского парламента поддержит законодательную инициативу.