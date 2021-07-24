Всероссийскую перепись населения вновь перенесли. Она начнется 15 октября

В Росстате рассказали о том, что перепись населения решили провести с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуги». Специалисты будут использовать те же ресурсы, что и в организации единого дня голосования 19 сентября.

Среди причин очередного переноса сроков — необходимость переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. «Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи», — подчеркнули в Росстате.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, «перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи - сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и о состоянии жилого фонда».