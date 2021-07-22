Петербурженка напала на сотрудницу полиции после просьб не бить детей на улице. Ей предъявлено обвинение по двум статьям

По данным следствия, вечером 20 июля женщина, находясь у дома №41 по Шуваловскому проспекту, действуя из хулиганских побуждений, подбежала к проходившим мимо двум мальчикам 2012 года рождения, толкнула одного из них, второго, схватив за руку, повалила на землю — после чего, используя в качестве оружия имеющуюся при себе деревянную палку, нанесла ею множественные удары в область туловища и рук детей.

В этот момент сотрудница полиции, возвращающаяся с работы домой, увидела происходящее и потребовала прекратить избиения. В ответ женщина набросилась на нее и ударила деревянной палкой, после чего сотрудница полиции вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД установлено, что к совершению указанного преступления причастна женщина 1977 года рождения. Она задержана, ей предъявлено обвинение сразу по двум статьям — части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

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