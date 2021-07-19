Ученые призвали отказаться от дресс-кода в офисе. Он может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19

«Дресс-код в офисе рекомендуется сделать менее строгим, так как очень важно во время рабочего дня держать окна открытыми, это снизит вирусную нагрузку в помещении. Мы рекомендуем в ситуации пандемии увеличить количество свежего воздуха в помещении, настолько, насколько возможно терпеть», — приводит Daily Mail слова директора по исследованиям Центра восстановления климата Кембриджского университета Шона Фицджеральда.

Кондиционеры, которыми предпочитают пользоваться в офисах, не увеличивают приток воздуха, а для того, чтобы устройство эффективно работало, требуется закрыть окна и двери. Чтобы решить проблему, некоторые руководители компаний пошли на эксперимент и разрешили сотрудникам носить футболки и шорты. Зимой, когда в ход идут обогреватели, окна открывать также отказываются — чтобы не выпустить тепло. Поэтому предлагается разрешить надевать в офис толстовки и шерстяные джемперы.

Потенциальным распространителем коронавируса может служить не только кондиционер. Как пишет «Доктор Питер», Национальный центр инженерной политики под руководством Королевской инженерной академии и Института инженеров по обслуживанию зданий подготовили рекомендации по режиму работы и проветриваний. При этом они не советуют увлекаться всевозможными очистителями и мойками воздуха. При несвоевременной очистке фильтров или смены воды такие аппараты могут нанести даже больший вред, так как будут выпускать в воздух накопившиеся вирусы.