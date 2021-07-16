Новый российский паспорт можно будет получить в два раза быстрее, чем раньше

Новое постановление избавит людей от неудобств.

Срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания с 1 июля 2022 года. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и месяц – в остальных случаях, сообщает сайт правительства.

Также паспорта, которые нужно поменять в 20 и 45 лет, будут действовать еще 90 дней после дня рождения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, гражданам, достигшим 14 лет, на подачу документов для получения паспорта будет дано 90, а не 30 дней.

Упомянутые нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.