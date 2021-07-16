Глава Комздарава ревакцинировался от COVID-19

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прошел ревакцинацию от коронавируса. Для процедуры он предпочел препарат «Спутник V».
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Фото: Shutterstock.com
Дмитрий Лисовец для повторной прививки выбрал «проверенный» «Спутник V». Он добавил, что повышенный спрос на препарат «Ковивак» не обоснован, – у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания.
Глава Комитета по здравоохранению Петербурга отметил, что главный закон вакцинации – привиться вовремя.
По словам Дмитрия, в городе прошли ревакцинацию уже 327 человек.
«Для повторной прививки подойдет любая вакцина. Запись – по тем же каналам, что и на первичную вакцинацию. Переболевшим вакцинация тоже доступна спустя полгода после перенесенной болезни», – завершил Лисовец.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом заявил о том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса. Это связано с распространением дельта-штамма.
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