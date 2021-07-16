Глава Комздарава ревакцинировался от COVID-19

По словам Дмитрия, в городе прошли ревакцинацию уже 327 человек.

«Для повторной прививки подойдет любая вакцина. Запись – по тем же каналам, что и на первичную вакцинацию. Переболевшим вакцинация тоже доступна спустя полгода после перенесенной болезни», – завершил Лисовец.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом заявил о том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса. Это связано с распространением дельта-штамма.