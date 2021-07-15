Из общественного пространства «Севкабель Порт» охранники с угрозами выгнали двух парней, которые обнимались на набережной. Об этом инциденте рассказал в Instagram один из них, Роман.
По его словам, молодые люди сидели на набережной вдали от людей, «чтобы никого не провоцировать». Через какое-то время к парням подошла охрана с требованием покинуть территорию, потому что на них якобы кто-то пожаловался. «Мы не шумим, ничего не нарушаем. Сперва я подумал, что они ошиблись, с кем-то перепутали. Ведь нас никто и не видел толком», — рассказал Роман. После этого последовали угрозы от пяти охранников: мужчины желали молодым людям смерти и ругались матом, утверждает он.
«Никакого физического насилия не было (повезло), нас просто вынудили покинуть территорию, сопроводив до выхода под оскорбительные выкрики», — добавил Роман. Он заснял на видео поведение охранников, а также обратился в администрацию пространства. Там ему ответили, что «серьезно восприняли этот вопрос и вынесли его на общую повестку». «К сожалению, вы столкнулись с невежеством и грубостью одного отдельного человека, а действия и слова охраны не отражают позицию нашего пространства», — сказали они и извинились.
Поздним вечером, во вторник, на набережной Порта произошел недопустимый инцидент с охраной. В личные сообщения сообщества «Вконтакте» нам поступила жалоба от посетителя. Нам нужно было время, чтобы разобраться и понять, как быть. С подобной ситуацией мы столкнулись в первый раз за три года работы проекта. Угрозы и подобное поведение охраны – это серьезно. Нам было необходимо поднять записи с камер видеонаблюдения и выяснить, что именно произошло и кто были эти люди, это заняло определенное время. Было собрано оперативное совещание администрации проекта.
Сотрудники охраны, угрожавшие посетителю, сняты с должности, а с остальным персоналом будут проведены расширенные инструктажи и разъяснительная работа. Также мы ведем переговоры о проведении тренингов и консультаций для сотрудников по противодействию любым видам дискриминации. Позиция отдельного сотрудника не отражает позицию площадки и нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы рады видеть гостей любого пола, расы, вероисповедания и ориентации. Мы принесли свои извинения Роману. Теперь наша задача предотвратить повторения ситуации и обеспечить безопасность и комфорт наших гостей и резидентов. Мы строим пространство для жизни, дела и творчества, свободные от любых проявлений дискриминации и предрассудков. Пространства для всех.
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