По его словам, молодые люди сидели на набережной вдали от людей, «чтобы никого не провоцировать». Через какое-то время к парням подошла охрана с требованием покинуть территорию, потому что на них якобы кто-то пожаловался. «Мы не шумим, ничего не нарушаем. Сперва я подумал, что они ошиблись, с кем-то перепутали. Ведь нас никто и не видел толком», — рассказал Роман. После этого последовали угрозы от пяти охранников: мужчины желали молодым людям смерти и ругались матом, утверждает он.

«Никакого физического насилия не было (повезло), нас просто вынудили покинуть территорию, сопроводив до выхода под оскорбительные выкрики», — добавил Роман. Он заснял на видео поведение охранников, а также обратился в администрацию пространства. Там ему ответили, что «серьезно восприняли этот вопрос и вынесли его на общую повестку». «К сожалению, вы столкнулись с невежеством и грубостью одного отдельного человека, а действия и слова охраны не отражают позицию нашего пространства», — сказали они и извинились.