На Севере Петербурга отремонтируют заброшенный детский сад

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, здание 1956 года постройки требует значительных финансовых вложений для организации образовательного процесса, поэтому было принято решение реализовать проект с помощью инвестора. Соответствующие документы были подписаны 10 июня.

Даты, когда компания должна приступить к работам, а также предполагаемый срок сдачи объекта – неизвестны.

«В рамках инвестиционного проекта с ООО «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай-Север» заключено соглашение об участии в развитии социальной инфраструктуры Выборгского района, в соответствии с которым инвестором будут проведены ремонтные работы указанного здания, а также работы по благоустройству территории», — сообщает пресс-служба районной администрации.

Детский сад интернатного типа выполнен в сталинском неоклассицизме и занимает площадь в 1766 кв. м. Учреждение в свое время находилось в ведении управления охраны общественного порядка, а с 1970 года им стало заведовать Главное управление внутренних дел. Садик проработал до 2003 года, и с тех пор здание пустует. В прошлом году после переговоров ФКУЗ «МСЧ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» передало его в казну города. Было решено, что пустовавший объект должен открыть свои двери для новых воспитанников после реконструкции.