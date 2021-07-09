«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — приводит РИА «Новости» слова замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера.

Ранее директор центра Гамалеи, разработчика вакцины «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

Интимная близость во время пандемии все-таки несет некоторый риск передачи новой коронавирусной инфекци, говорится в исследовании Гарвардского университета. Для того, чтобы обезопасить себя и партнера, ученые советуют заниматься сексом в маске. А еще запастись мылом и антисептиками. Еще в 2020 году, во время пандемии люди стали реже заниматься сексом. В мире упали продажи презервативов — вероятно, из-за растущего уровня тревоги.

Несмотря на это, вспышка COVID-19 все-таки оказала стимулирующее воздействие на сексуальную жизнь людей. Бренд секс-игрушек Womanizer сообщил о росте продаж более чем на 50%. В США и Италии компания продала на 60% больше товара, чем прогнозировала. Причины возросшего интереса к секс-игрушкам эксперты видят в самоизоляции: людям хочется найти новые интересные занятия. А канадские медики посоветовали заниматься сексом через отверстия в стенах, чтобы не заразиться коронавирусом.