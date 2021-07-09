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В одной из больниц Петербурга произошел пожар

Пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации. 

  • Фото: Shutterstock.com

     

По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете КТ, вероятно, из-за короткого замыкания. В больницы образовалось задымление и до прибытия пожарных было эвакуировано 50 человек. 

В главном управление МЧС по городу сообщили, что открытое горение ликвидировано. «На первом этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв. м.», – отмечается в сообщении.

Пострадавших нет. 

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