В одной из больниц Петербурга произошел пожар

Пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.
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Фото: Shutterstock.com
По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете КТ, вероятно, из-за короткого замыкания. В больницы образовалось задымление и до прибытия пожарных было эвакуировано 50 человек.
В главном управление МЧС по городу сообщили, что открытое горение ликвидировано. «На первом этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв. м.», – отмечается в сообщении.
Пострадавших нет.
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