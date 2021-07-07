Оградить утят от падения в шахту коллектора пытаются в Петродворцовом районе Петербурга

Обеспокоенные судьбой утят жители Стрельны обратились в ведомство. Утята заплывали на территории гидротехнических сооружений, проникали в шахту коллектора, откуда уже не могли выбраться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

В ведомстве отмечают, что сотрудники «Ленводхоза» регулярно проверяли сооружение и установленные ограждения, устраняли образовавшиеся промежутки и дыры, вместе с жителями искали способ решить проблему так, чтобы обеспечивать при этом достаточную проточность воды на ГТС.

В итоге лучшем решением на сегодняшний день оказалась сетка, которая имеет меньший диаметр. Сейчас специалистам необходимо убедиться, что нововведение не повлияет на работу ГТС негативно.