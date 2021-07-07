Туристы потратили более 1,5 млрд рублей за месяц в Петербурге

«За месяц футбольных матчей гости и жители Санкт-Петербурга потратили в городских заведениях общепита более 1 млрд рублей — на 13% выше майских значений и в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Такой же темп роста к прошлому году зафиксирован в гостиничном бизнесе: на размещение в отелях туристы направили за месяц 400 млн рублей, это на треть превышает уровень мая. Втрое к прошлому году и на 10% к маю увеличилась выручка петербургских баров, вдвое — расходы путешественников на аренду автомобилей. Наибольший рост к июню 2020 года продемонстрировали расходы на туры и авиабилеты — в 5,5 раз, до 100 млн рублей (+72% к маю)», – пишут на официальном сайте банка.

Отмечается, что выручка кафе и ресторанов в городе выросла не только к показателям июня 2020 года, но и по сравнению с периодом проведения чемпионата мира по футболу 2018 года — на треть. При этом оборот баров оказался вдвое меньше, чем во время чемпионата мира.

По мнению экспертов ВТБ, это может быть связано с изменением поведения туристов. Сегодня болельщики, приезжающие на матчи чемпионата Европы из других городов России, предпочитают совмещать посещение стадиона с прогулками и осмотром достопримечательностей города, что увеличивает спрос на кафе и рестораны.