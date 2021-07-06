В Петербурге максимальный балл за ЕГЭ получили более 500 выпускников

По словам Наталии Путиловской, средний балл ЕГЭ в Петербурге оказался выше общероссийского, а по отдельным предметам — химии, физике и математике профильного уровня — он существенно выше, чем в прошлом году. При этом лучше всего петербургские выпускники сдали русский язык — 40% участников самого массового экзамена набрали не ниже 80 баллов, 255 человек получили максимальную оценку. Сложнее всего оказался ЕГЭ по биологии: 80 баллов и выше по этому предмету получили всего 5% участников экзамена, сообщает «ИА REGNUM»

«В целом средний балл по Петербургу превысил российский практически по всем учебным предметам. Такие результаты свидетельствуют о хорошей подготовке школьников», – отметила председатель Комитета по образованию.

Она также добавила, что около 1200 человек в экзамене по русскому языку не добрали до 100 буквально 1-3 балла.

Отмечается, что лишь малая часть выпускников выбрала экзамен по китайскому языку, который считается самым молодым. Впервые его провели в 2018-2019 учебном году. В этот раз ЕГЭ по китайскому оказался популярнее экзамена по испанскому.