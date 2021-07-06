ВИЧ-положительным россиянам отказывают в вакцинации против COVID-19. «СПИД.Центр» направил жалобу в Минздрав

По словам директора фонда «СПИД.Центр» Сергея Абдурахманова, из 700 пациентов, принятых в июне одним из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек сообщили, что им отказали в вакцинации из-за ВИЧ. При этом диагноз не является противопоказанием к вакцинации.

«В рекомендациях Минздрава ВИЧ-инфекция не упоминается как противопоказание, поэтому можно говорить, что есть документ, который указывает, что это не является основанием для отвода», — считает руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

«СПИД.Центр» направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение разъяснить врачам важность вакцинации против коронавируса для людей с ВИЧ. В письме говорится, что люди с ВИЧ имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19, в то время как затруднений при вакцинации этой категории пациентов не выявлено. «Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а ‍в первую очередь — интересам пациентов», — резюмировал председатель совета фонда Антон Красовский в письме Минздраву.