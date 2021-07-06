Петербургские поисковые отряды получат поспорта квалификации

Новый порядок проведения поисковых работ разработан Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Он будет утвержден постановлением городского правительства. Поручение подготовить такой документ глава города дал по результатам рабочей встречи с членами поисковых отрядов в молодежном клубе «Рейд». Таким образом, региональное законодательство будет приведено в соответствие с федеральным, сообщается в пресс-службе Смольного.

«В Петербурге поисковая работа ведется более 30 лет. За это время проведено огромное количество экспедиций. Найдены останки более 30 тысяч погибших защитников Отечества. Установлено более 7 тысяч имен. Это важное дело и колоссальный труд. Наша обязанность – помогать поисковым отрядам», – заявил Александр Беглов.

Поисковые отряды смогут получать специальные паспорта, подтверждающие квалификацию и опыт участников, будет обеспечен их учет.

«Благородное дело по поиску останков павших солдат в Петербурге будет продолжено», – отметил Губернатор.

Также вопрос о введении дополнительных мер поощрения поисковиков планируется быть рассмотрен Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По информации на пятое июля 2021 года, в Петербурге зарегистрировано 54 поисковых отряда. В их составе – более 1000 человек. В прошлом году правительство помогло поисковикам организовать лагерь. Было проведено 19 поисковых экспедиций, найдены останки 592 воинов.

Напомним, что ранее Покрас Лампас и «Лиза Алерт» создали мурал с именами пропавших детей.