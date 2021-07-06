Из Петербурга в Великий Новгород теперь можно доехать на 55 минут быстрее

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров c 10 июля изменяется расписание поезда № 7005 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург (Московский вокзал) – Великий Новгород. Время в пути сократится на 55 минут и составит 2 часа 38 минут», – сообщается на сайте.

Поезд будет ходить по выходным дням.

Отбывать с Московского вокзала в 11:14, а прибывать на вокзал Великого Новгорода в 13:52, по пути делая остановки на платформе Сортировочная, в Обухово, Колпино, Тосно, Любани, Чудово, Трегубово, а также в Спасской Полисти и Подберезье.

В пресс-службе напомнили, что со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО «СЗППК».