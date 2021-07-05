На портале «Культура Петербурга» во вкладке «Спецпроекты» появился новый раздел

Большая часть раздела посвящена первому этапу развития доступной среды в театральной сфере Петербурга – совместный проект Комитета по культуре и Центра управления регионом по переводу спектаклей на жестовый язык стартовал в марте этого города.

Во вкладке размещена информация о спектаклях с сурдопереводом ( сурдоперевод – способ передачи звучащей речи для глухих людей движениями пальцев рук по специально разработанной системе ) и тифлокомментариями (тифлокомментирование — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему без специальных словесных пояснений), а также о мероприятиях в Театре глухих. С началом театрального сезона там появятся актуальные подборки мероприятий для глухих и слабослышащих. Раздел будет постоянно обновляться.

Также особое внимание уделено мероприятиям в Библиотеке для слепых и слабовидящих – учреждение проводит большую работу по доступности учреждений для людей с нарушениями зрения, добавляют в Комитете.

«Повышение доступности культурного продукта для всех жителей и гостей города – наш безусловный приоритет. Мы начали активно работать над инклюзией в театрах Петербурга. Не менее важно вести масштабную информационную кампанию, рассказывать горожанам о нашей работе, публиковать анонсы инклюзивных мероприятий», – прокомментировал появление нового раздела вице-губернатор Борис Пиотровский на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что портал «Культура Петербурга» начал работу в мае 2020 года.