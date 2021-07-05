Умер режиссер Владимир Меньшов

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

«Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — выражают свое соболезнование родным и близким Владимира Меньшова коллеги на сайте организации.

Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В 1961 году стал студентом актерского факультета школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. Также Меньшов известен по фильмам «Любовь и голуби» (в качестве режиссера), «Курьер», «Где находится нофелет?», «Город Зеро» и другим.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича Меньшова.