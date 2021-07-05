Солист «Ногу свело!» записал обличающую песню про Билана

Макс Покровский раскритиковал Диму Билана из-за сорванного концерта в Петербурге и записал обличающую песню. Дмитрий рассказал, что неоднократно просил посетителей надеть маски и уточнил, что пустые скандалы ему не по душе.
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https://vk.com/nogusveloroof
Исполнитель опубликовал в Instagram видеообращение к коллегам. Дмитрий отметил, что не в ответе за отмену концерта группы и не может надевать маски на каждого зрителя.
Несколькими часами ранее лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский не в первый раз публично обратился к Диме Билану. Музыкант не понимает, почему казалось бы закрытый конфликт, возникший из-за отмены концерта в Петербурге, разгорается вновь.
На свей странице в Instagram артист заявил, что продюсер Яна Рудковская не права, заявляя, что Покровский не выражает свою позицию в музыке. Лидер группы «Ногу свело!» уже создал обличающую песню на Билана. Однако музыкант, чтобы не усугублять конфликт, пока не планирует публиковать своё творение.
Напомним, 1 июля в Петербурге выступил Дима Билан в рамках фестиваля Roof Fest. На его концерте были выявлены нарушения мер безопасности по коронавирусу: посетители были без масок.
Чтобы устранить все нарушения, концерт другого участника фестиваля музыканта Макса Покровского и его группы «Ногу свело!» были вынуждены перенести с вечера 2 июля. Новая дата концерта до сих пор неизвестна.
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