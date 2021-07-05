Солист «Ногу свело!» записал обличающую песню про Билана

Несколькими часами ранее лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский не в первый раз публично обратился к Диме Билану. Музыкант не понимает, почему казалось бы закрытый конфликт, возникший из-за отмены концерта в Петербурге, разгорается вновь.

На свей странице в Instagram артист заявил, что продюсер Яна Рудковская не права, заявляя, что Покровский не выражает свою позицию в музыке. Лидер группы «Ногу свело!» уже создал обличающую песню на Билана. Однако музыкант, чтобы не усугублять конфликт, пока не планирует публиковать своё творение.