18+
  • Город
  • Общество

Солист «Ногу свело!» записал обличающую песню про Билана

Макс Покровский раскритиковал Диму Билана из-за сорванного концерта в Петербурге и записал обличающую песню. Дмитрий рассказал, что неоднократно просил посетителей надеть маски и уточнил, что пустые скандалы ему не по душе.

  • https://vk.com/nogusveloroof

Исполнитель опубликовал в Instagram видеообращение к коллегам. Дмитрий отметил, что не в ответе за отмену концерта группы и не может надевать маски на каждого зрителя.

 

Несколькими часами ранее лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский не в первый раз публично обратился к Диме Билану. Музыкант не понимает, почему казалось бы закрытый конфликт, возникший из-за отмены концерта в Петербурге, разгорается вновь.

На свей странице в Instagram артист заявил, что продюсер Яна Рудковская не права, заявляя, что Покровский не выражает свою позицию в музыке. Лидер группы «Ногу свело!» уже создал обличающую песню на Билана. Однако музыкант, чтобы не усугублять конфликт, пока не планирует публиковать своё творение.

Напомним, 1 июля в Петербурге выступил Дима Билан в рамках фестиваля Roof Fest. На его концерте были выявлены нарушения мер безопасности по коронавирусу: посетители были без масок.

Чтобы устранить все нарушения, концерт другого участника фестиваля музыканта Макса Покровского и его группы «Ногу свело!» были вынуждены перенести с вечера 2 июля. Новая дата концерта до сих пор неизвестна. 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты