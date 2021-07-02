В Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за хищения денег

«Установлено, что по результатам исполнения муниципального контракта, заключенного между муниципальным учреждением «Оказание услуг «Развитие», действовавшего от имени администрации муниципального образования «Сертолово», и ООО «Версалия», финансирование которого осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», из 10 млн 350 тыс. руб., оплаченных за выполненные работы, не менее 3 млн 921 тыс. 818 руб. было похищено при попустительстве должностных лиц органов местного самоуправления», – отмечается в сообщении.

В прокуратуре добавили, что возбудили уголовное дело о «Превышение должностных полномочий». Ход расследования ведомство поставило на контроль. Детали не уточнялись.

Национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов, цель которого – улучшение жилищных условий граждан.