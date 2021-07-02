Смольный планирует вакцинировать от COVID-19 более 400 тысяч трудовых мигрантов

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, ведомство и подчиненное ему АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» обсуждает вопрос вакцинации «с федеральными коллегами».

Прививать мигрантов собираются с момента поступления в Петербург вакцины «Спутник Лайт».

Сколько потребуется доз вакцины – точно сказать нельзя. По данным комитета по труду, в Петербурге около 200 тысяч трудовых мигрантов с патентами, видом на жительство, разрешением на временное проживание, и еще около 200 тысяч приезжих из разных стран.

Организовать вакцинацию трудовых мигрантов поручил президент Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. В Москве прививать иностранных работников уже начали. Доза «Спутника Лайт» обходится в 1300 рублей, оплачивает работодатель. В Петербурге стоимость вакцины, по данным комитета по здравоохранению, должна быть аналогична московской. Поставка «Спутник лайт» ожидается в Петербурге в июле, но точные даты и объемы пока неизвестны.



