Коллекторам в России запретили общаться с родственниками и близкими должников без их согласия

Ранее законодательство содержало положение, согласно которому допускалось взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия этих лиц. Это «грубейшим образом нарушало права и законные интересы граждан, которые по усмотрению самого должника оказываются в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами».

Теперь любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия соответствующих лиц. Закон также предусматривает их право в любое время отозвать такое согласие.

Проект закона был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами Ириной Яровой и Андрем Исаевым, документ приняли в третьем, окончательном чтении 16 июня. 23 июня закон был одобрен Советом Федерации, сегодня, 1 июля, его подписал президент России Владимир Путин. Цель принятого закона — восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия.