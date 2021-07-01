Губернатор Петербурга Александр Беглов будет отвечать на звонки горожан в прямом эфире

Руководствуясь поручением Президента уже в ближайшем выпуске программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» будет реализован принцип получения обратной связи. Звонки горожан будут приниматься в эфире, сообщает пресс-служба Смольного.

«Госслужащие должны в полной мере поддерживать коммуникацию с жителями не только на очном приеме, но и в формате ежедневного сетевого общения. В период пандемии это особенно актуально. Вместе с тем, мы продолжим развивать и совершенствовать все формы получения обратной связи»,– отметил Александр Беглов.

Губернатор города также отметил, что его личная страница в социальной сети «ВКонтакте», созданная в 2019 году, имеет более 100 тысяч подписчиков. Петербуржцы комментируют на ней отдельные посты, обращаются с просьбами и сообщают о проблемах.

«Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов», – заявил Беглов.

Напомним, что Владимир Путин призвал губернаторов регионов проводить свои подобные мероприятия ( как «Прямая линия с Владимиром Путиным») с местными жителями.

«Это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан», — сказал президент.