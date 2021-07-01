Для того, чтобы оплатить парковку через банкомат или мобильный банк клиентам Сбербанка нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт» и далее – подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Почасовая оплата», указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется оставить машину. По завершению необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

Клиентам банка ПСКБ для оплаты парковки с помощью банкомата необходимо перейти в раздел «Платежи», далее – в подраздел «Прочие платежи» и выбрать «Парковки Санкт‑Петербурга». Затем нажать «Оплата парковки», выбрать вид транспортного средства, указать парковочную зону, продолжительность парковки в минутах, мобильный телефон и номер транспортного средства, сообщается на сайте Комитета по транспорту Петербурга.

Отмечается, что при оплате парковки данными способами взимается комиссия по тарифу банка. При оплате через приложение Сбербанка размер комиссии составит 1% от суммы платежа, при оплате картой через банкомат – 1,2%, при оплате наличными денежными средствами через банкомат – 3%. Размер комиссии за услуги банка ПСКБ при оплате через банкомат – 2 %.

Ознакомиться с расположением отделений банков и банкоматов в зоне платной парковки можно на сайте.

«С начала функционирования пилотной зоны припарковать транспортное средство в центре стало гораздо проще. До конца 2021 года платная зона будет расширена еще на 71 улицу. Наша задача – организовать комфортное пользование платной парковкой и обеспечить максимально удобный для горожан процесс оплаты. Поэтому в перспективе перечень банков-партнеров будет расширен», – подчеркнул Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Напомним, что на официальном сайте пространства «Парковки Санкт‑Петербурга» оплатить парковку можно без комиссии.