В Петербурге выявили 294 нарушения в соблюдении санитарно-эпидемических требований в период распространения COVID-19

По поручению губернатора города в Петербурге с 11 июня Комитет по контролю за имуществом совместно с Роспотребнадзором и правоохранительными органами ежедневно проводит проверки соблюдения санитарно-эпидемических требований в торговых центрах и местах общественного питания.

«Строгий контроль дает результаты. Большинство предприятий и организаций соблюдают ограничения и санитарные требования. Сейчас очень важна наша общая ответственность. Выполнять рекомендации Роспотребнадзора необходимо всем - и предпринимателям, и посетителям», – сказал Александр Беглов.

В начале недели при проверке торговых центров «Румба» на улице Васи Алексеева и «Авеню» на Выборгском шоссе не было выявлено ни одного нарушения.

Самые частые нарушения – отсутствие QR-кода, журналов дезинфекции и термометрии, санитайзеров, разметки социальной дистанции. Отказ сотрудников и посетителей от использования средств индивидуальной защиты. По результатам проверок составлены протоколы, владельцы будут оштрафованы.

С 11 июня проверено 1564 объекта торговли, общепита и предоставления услуг. Обследовано 33 территории торговых центров, хостел, лофт-пространство, автоцентр, кинотеатр, парк аттракционов. Сотрудники Роспотребнадзора составили 23 протокола о временном запрете деятельности, опечатали 20 помещений – торговые центры, кальянные, кинозалы, объекты общепита.

За все время нарушения были установлены на 294 объектах.