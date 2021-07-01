В Петербурге непривитым медикам отказали в выплатах за заражение COVID-19

«Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2021 году дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат (далее – единовременные выплаты) следующим лицам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – вакцинация): медицинским работникам медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных Комитету по здравоохранению..., а также членам семей работников (независимо от прохождения ими вакцинации)», – сообщается в постановлении.

Согласно действующему сейчас постановлению правительства Петербурга №84 от 26.02.2021, заболевшим COVID-19 врачам положены выплаты в 300 тысяч рублей, 500 тысяч — если им будет назначена инвалидность после болезни, а в случае смерти — 1 млн рублей. Несмотря на то, что эти правила имеют много тонкостей и жестких условий, до сих пор отсутсвие прививки не было в числе возможных причин отказа.

«Единовременные выплаты предоставляются в случае, если заболевание коронавирусной инфекцией произошло после прохождения работником вакцинации», – отмечается в постановлении.

Планируется, что контроль за выполнением постановления будет выполнять вице-губернатор Петербурга Эргашев О.Н.