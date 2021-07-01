Правительство Петербурга не планирует вводить ограничения для детских лагерей

«Пока не планируем. Этот вопрос даже не обсуждается», — сообщили изданию РБК Петербург в пресс-службе вице-губернатора города Ирины Потехиной.

Летом 2021 года загородные и городские лагеря работают с «антиковидными» ограничениями, которые устанавливают максимальную загрузку в 75% лагеря. Всего ожидается четыре смены, каждая из которых длиться 21 день. Отметим, что годом ранее детские лагеря в Петербурге не работали из-за действия противоэпидемических мер.

Тем временем Смольный продолжает выдачу сертификатов на cashback за путевки в детские лагеря Петербурга, Ленобласти и других регионов страны. Бесплатные путевки или компенсацию части стоимости отдыха получат более 110 тысяч детей.

Напомним, что льготы распространяются на детей работающих граждан и детей из спортивных и творческих коллективов. Им будут выдаваться сертификаты на оплату 60% стоимости путевок за счет бюджета.





