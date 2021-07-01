Прокуратура в Петербурге начала проверку аэропорта «Пулково»

Как сообщили FrequentFlyers в своем Telegram-канале, проблема связана с нехваткой персонала и касается не всех авиакомпаний. «Победа» и «Аэрофлот» пользуются услугами хендлинговой компании «Воздушных ворот Северной столицы» — управляющей компании аэропорта Пулково, а «Россия» регистрирует пассажиров силами собственных сотрудников, и на её стойках очередей нет.

В пресс-службе Пулково уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме, скопление пассажиров в зоне регистрации возможно в связи с пиковым периодом и задержкой в это время нескольких авиарейсов.

Ситуация – на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.