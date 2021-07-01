Прокуратура в Петербурге начала проверку аэропорта «Пулково»

Длительные очереди к стойкам регистрации в Пулково привели к проверкам.
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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров аэропорта «Пулково» в связи с публикациями в СМИ об очередях на стойках регистрации», – сообщается в пресс службе СЗТП.
В аэропорту Пулково огромные очереди на регистрацию— Valery Rubin (@ValeryRubin) June 30, 2021
Телеграм-канал FrequentFlyers сообщил, что регистрация длилась по два часа. Некоторые пассажиры от духоты падали в обморок
Очереди связаны с нехваткой персонала и сильной загруженностью терминалов pic.twitter.com/KzZZMBIwzv
Как сообщили FrequentFlyers в своем Telegram-канале, проблема связана с нехваткой персонала и касается не всех авиакомпаний. «Победа» и «Аэрофлот» пользуются услугами хендлинговой компании «Воздушных ворот Северной столицы» — управляющей компании аэропорта Пулково, а «Россия» регистрирует пассажиров силами собственных сотрудников, и на её стойках очередей нет.
В пресс-службе Пулково уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме, скопление пассажиров в зоне регистрации возможно в связи с пиковым периодом и задержкой в это время нескольких авиарейсов.
Ситуация – на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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