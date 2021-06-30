Партия «Родина» выдвинула кандидатов в ЗакС

Региональный список в Петербурге возглавили лидер партии Алексей Журавлев, правозащитник Максим Шугалей, руководитель регионального отделения партии Андрей Петров, известная певица Татьяна Буланова и актер Александр Тютрюмов.

«Выдвижение кандидатов прошло согласно процедуре, утвержденной избирательным законодательством, протоколы будут направлены в избирательную комиссию. Все наши кандидаты поддержали программу партии «Родина», утвержденную всероссийским партийным съездом», — цитируют Андрея Петрова «Невские новости».

Партия «Родина» не представлена в парламенте, поэтому членам партии предстоит собирать подписи жителей Петербурга для регистрации кандидатов.

Напомним, бюро «Яблока» определилось со списком кандидатур, которых рекомендует съезду выдвинуть в депутаты Законодательного собрания Петербурга и Государственную Думу по петербургским округам.