Бюро «Яблока» рекомендовало кандидатуры в ЗакС Петербурга и в Госдуму

В ходе заседаний члены Бюро вели собеседования с потенциальными кандидатами по тем одномандатным округам и региональным группам списка, где на выдвижение от «Яблока» претендуют сразу несколько сильных политиков.

После собеседований прошло голосование для определения кандидатов, которые будут рекомендованы Федеральному политическому комитета партии для согласования и вынесения на съезд партии (3-4 июля).

Государственная дума:

№211 (Восточный одномандатный избирательный округ):

Общественный активист и правозащитник Никита Александрович Сорокин.

№212 (Западный одномандатный избирательный округ):

Председатель Петербургского «Яблока» в 2013-2015 гг., предприниматель Андрей Анатольевич Палевич.

№213 (Северный одномандатный избирательный округ):

Депутат МО «Шувалово-Озерки», кавалер ордена Мужества Николай Сергеевич Громов.

№214 (Северо-Восточный одномандатный избирательный округ):

Историк, глава Фонда городского самоуправления «1870» Кирилл Александрович Страхов.

№215 (Северо-Западный одномандатный избирательный округ):

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга IV созыва, адвокат Юрий Викторович Карпенко.

№216 (Центральный одномандатный избирательный округ):

Заместитель председателя «Яблока», руководитель фракции партии в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Борис Лазаревич Вишневский.

№217 (Восточный одномандатный избирательный округ):

Депутат МО «Литейный округ», помощник руководителя фракции «Яблоко» Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского Арсений Антонович Афиногенов.

№218 (Южный одномандатный избирательный округ):

Депутат МО «Город Пушкин», бывший главный врач НИИ им. Г.И.Турнера, кандидат медицинских наук Борис Иванович Орешков.

Законодательное собрание Петербурга:

№1 (Адмиралтейский и часть Кировского района)

Депутат МО «Семёновский» Евгений Евгеньевич Гусаров.

№2 (Центральный район)

Заместитель председателя «Яблока», руководитель фракции партии в Законодательном Собрании Петербурга Борис Лазаревич Вишневский.

№3 (Петроградский район)

Экс-руководитель Петербургского штаба Алексея Навального Ирина Сергеевна Фатьянова.

№4 (Василеостровский район)

Помощник руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, пресс-секретарь партии по работе с региональными СМИ Дмитрий Игоревич Анисимов.

№5 (Выборгский район)

Член партии «Яблоко», правозащитник Юрий Дмитриевич Багров.

№6 (Калининский район)

Депутат МО «Гражданка», историк Александр Геннадьевич Гребенкин.

№7 (Калининский и Красногвардейский районы)

Историк, глава Фонда городского самоуправления «1870» Кирилл Александрович Страхов.

№8 (Красногвардейский район)

Общественный активист Илья Валерьевич Сиялов.

№9 (Невский район)

Общественный активист и правозащитник Никита Александрович Сорокин.

№10 (Курортный и Кронштадтский районы)

Депутат МО «Посёлок Парголово» Любовь Николаевна Дюве.

№11 (Выборгский район)

Депутат МО «Шувалово-Озерки», кавалер ордена Мужества Николай Сергеевич Громов.

№12 (Приморский район)

Член Приморского «Яблока» Иван Николаевич Чихняев.

№13 (Приморский район)

помощник руководителя фракции «Яблоко» Законодательном собрании Санкт-Петербурга, общественный активист Олег Борисович Максаков.

№14 (Калининский район)

Член партии «Яблоко» Виктор Андреевич Болдин.

№15 (Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы)

Врач-хирург Алесь Юрьевич Карпенко.

№16 (Кировский и Красносельский районы)

Экс-депутат МО «Нарвский округ» Анна Николаевна Каруличева.

№17 (Кировский и Красносельский районы)

Председатель Петербургского «Яблока» в 2013-15 годах, экс-депутат МО «Дачное», предприниматель Андрей Анатольевич Палевич.

№18 (Кировский и Красносельский районы)

Кандидат будет определен ФПК.

№19 (Красносельский, Петродворцовый и Ломоносовский районы)

Депутат МО «Город Петергоф» Илья Александрович Львов.

№20 (Московский и Кировский районы)

Член партии «Яблоко», предприниматель Дмитрий Викторович Хорзов.

№21 (Московский и Фрунзенский районы)

Кандидат будет определен ФПК.

№22 (Фрунзенский район)

Депутат МО «Морской» Владимир Александрович Федин.

№23 (Невский район)

Депутат МО «Народный» Дмитрий Андреевич Горохов.

№24 (Пушкинский район)

Член партии «Яблоко» Александр Владимирович Маханьков.

№25 (Колпинский район)

Член партии «Яблоко» Дмитрий Олегович Осипов,

сообщает пресс-служба Партии «Яблоко».

Выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга пройдут 19 сентября. Горожанам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента, 25 – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам, а также 8 депутатов Государственной Думы в одномандатных округах, находящихся на территории города.