Бюро «Яблока» рекомендовало кандидатуры в ЗакС Петербурга и в Госдуму

Бюро «Яблока» определилось со списком кандидатур, которых рекомендует съезду выдвинуть в депутаты Законодательного собрания Петербурга и Государственную Думу по петербургским округам, сообщает «ЗакС.ру» со ссылкой на источник информации.
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На фото: Заседание Федерального Бюро 24 июня/пресс-служба партии (Бюро «Яблоко»)
В ходе заседаний члены Бюро вели собеседования с потенциальными кандидатами по тем одномандатным округам и региональным группам списка, где на выдвижение от «Яблока» претендуют сразу несколько сильных политиков.
После собеседований прошло голосование для определения кандидатов, которые будут рекомендованы Федеральному политическому комитета партии для согласования и вынесения на съезд партии (3-4 июля).
Государственная дума:
№211 (Восточный одномандатный избирательный округ):
Общественный активист и правозащитник Никита Александрович Сорокин.
№212 (Западный одномандатный избирательный округ):
Председатель Петербургского «Яблока» в 2013-2015 гг., предприниматель Андрей Анатольевич Палевич.
№213 (Северный одномандатный избирательный округ):
Депутат МО «Шувалово-Озерки», кавалер ордена Мужества Николай Сергеевич Громов.
№214 (Северо-Восточный одномандатный избирательный округ):
Историк, глава Фонда городского самоуправления «1870» Кирилл Александрович Страхов.
№215 (Северо-Западный одномандатный избирательный округ):
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга IV созыва, адвокат Юрий Викторович Карпенко.
№216 (Центральный одномандатный избирательный округ):
Заместитель председателя «Яблока», руководитель фракции партии в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Борис Лазаревич Вишневский.
№217 (Восточный одномандатный избирательный округ):
Депутат МО «Литейный округ», помощник руководителя фракции «Яблоко» Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского Арсений Антонович Афиногенов.
№218 (Южный одномандатный избирательный округ):
Депутат МО «Город Пушкин», бывший главный врач НИИ им. Г.И.Турнера, кандидат медицинских наук Борис Иванович Орешков.
Законодательное собрание Петербурга:
№1 (Адмиралтейский и часть Кировского района)
Депутат МО «Семёновский» Евгений Евгеньевич Гусаров.
№2 (Центральный район)
Заместитель председателя «Яблока», руководитель фракции партии в Законодательном Собрании Петербурга Борис Лазаревич Вишневский.
№3 (Петроградский район)
Экс-руководитель Петербургского штаба Алексея Навального Ирина Сергеевна Фатьянова.
№4 (Василеостровский район)
Помощник руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, пресс-секретарь партии по работе с региональными СМИ Дмитрий Игоревич Анисимов.
№5 (Выборгский район)
Член партии «Яблоко», правозащитник Юрий Дмитриевич Багров.
№6 (Калининский район)
Депутат МО «Гражданка», историк Александр Геннадьевич Гребенкин.
№7 (Калининский и Красногвардейский районы)
Историк, глава Фонда городского самоуправления «1870» Кирилл Александрович Страхов.
№8 (Красногвардейский район)
Общественный активист Илья Валерьевич Сиялов.
№9 (Невский район)
Общественный активист и правозащитник Никита Александрович Сорокин.
№10 (Курортный и Кронштадтский районы)
Депутат МО «Посёлок Парголово» Любовь Николаевна Дюве.
№11 (Выборгский район)
Депутат МО «Шувалово-Озерки», кавалер ордена Мужества Николай Сергеевич Громов.
№12 (Приморский район)
Член Приморского «Яблока» Иван Николаевич Чихняев.
№13 (Приморский район)
помощник руководителя фракции «Яблоко» Законодательном собрании Санкт-Петербурга, общественный активист Олег Борисович Максаков.
№14 (Калининский район)
Член партии «Яблоко» Виктор Андреевич Болдин.
№15 (Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы)
Врач-хирург Алесь Юрьевич Карпенко.
№16 (Кировский и Красносельский районы)
Экс-депутат МО «Нарвский округ» Анна Николаевна Каруличева.
№17 (Кировский и Красносельский районы)
Председатель Петербургского «Яблока» в 2013-15 годах, экс-депутат МО «Дачное», предприниматель Андрей Анатольевич Палевич.
№18 (Кировский и Красносельский районы)
Кандидат будет определен ФПК.
№19 (Красносельский, Петродворцовый и Ломоносовский районы)
Депутат МО «Город Петергоф» Илья Александрович Львов.
№20 (Московский и Кировский районы)
Член партии «Яблоко», предприниматель Дмитрий Викторович Хорзов.
№21 (Московский и Фрунзенский районы)
Кандидат будет определен ФПК.
№22 (Фрунзенский район)
Депутат МО «Морской» Владимир Александрович Федин.
№23 (Невский район)
Депутат МО «Народный» Дмитрий Андреевич Горохов.
№24 (Пушкинский район)
Член партии «Яблоко» Александр Владимирович Маханьков.
№25 (Колпинский район)
Член партии «Яблоко» Дмитрий Олегович Осипов,
сообщает пресс-служба Партии «Яблоко».
Выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга пройдут 19 сентября. Горожанам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента, 25 – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам, а также 8 депутатов Государственной Думы в одномандатных округах, находящихся на территории города.
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