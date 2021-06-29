Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Пушкине

Маршрутный автобус и фура не смогли поделить дорогу на перекрестке Сетевой и Автомобильной улиц в Пушкине. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Уточняется, что в результате аварии погибла пассажирка маршрутки. Также травмы различной степени тяжести получили еще несколько человек, сообщает «Петербургский дневник».

«Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком Mercedes в Пушкинском районе, пострадали не менее двух человек– один человек лежит под колесами автобуса, второй пострадавший – водитель одной из машин. Информация об остальных пострадавших уточняется», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пострадавших осматривают медики, водитель маршрутки находится в шоковом состоянии.