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Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Пушкине

Смертельное ДТП произошло утром 29 июня в Пушкинском районе Петербурга. Женщина скончалась на месте, несколько человек пострадали.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Маршрутный автобус и фура не смогли поделить дорогу на перекрестке Сетевой и Автомобильной улиц в Пушкине. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Уточняется, что в результате аварии погибла пассажирка маршрутки. Также травмы различной степени тяжести получили еще несколько человек, сообщает «Петербургский дневник».

«Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком Mercedes в Пушкинском районе, пострадали не менее двух человек– один человек лежит под колесами автобуса, второй пострадавший – водитель одной из машин. Информация об остальных пострадавших уточняется»,  – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пострадавших осматривают медики, водитель маршрутки находится в шоковом состоянии. 

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