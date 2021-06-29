Блогеру Мотузной пригрозили уголовной ответственностью за фото коммивояжера из Мариинской больницы

Первый пост Мотузная опубликовала 27 июня. По ее словам, незнакомый мужчина зашел в палату и начал, «как в поезде», предлагать пенсионерам китайский массажер за 1500 тысячи, а потом и за 500 рублей. У него была спущена маска, хотя в больнице действует «ковидный режим».

«Пришла медсестра опрашивает бабушек из моей палаты, они рассказали, как все было, как возмущены, что он был без маски и вообще медсестра сама в шоке, говорит дело в охране, что она сегодня на работу тоже без пропуска прошла и ворота нараспашку», – поделилась Мотузная в своем Twitter.

Активистка отметила, что ранее ее молодой человек пытался передать ей воду. Но охрана его не пустила, потому что «коронавирус, не положено».

Затем Марию Мотузную вызвал врач. Он заявил, что девушка нарушила федеральный закон, опубликовав фото в больнице без разрешения администрации.