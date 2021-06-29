Блогеру Мотузной пригрозили уголовной ответственностью за фото коммивояжера из Мариинской больницы

Блогеру Марии Мотузной пригрозили уголовным делом за фотографию, которую она сделала в стенах Мариинской больницы в Петербурге. Об этом девушка написала в своем аккаунте в Twitter.
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Фото: Мария Мотузная
Первый пост Мотузная опубликовала 27 июня. По ее словам, незнакомый мужчина зашел в палату и начал, «как в поезде», предлагать пенсионерам китайский массажер за 1500 тысячи, а потом и за 500 рублей. У него была спущена маска, хотя в больнице действует «ковидный режим».
«Пришла медсестра опрашивает бабушек из моей палаты, они рассказали, как все было, как возмущены, что он был без маски и вообще медсестра сама в шоке, говорит дело в охране, что она сегодня на работу тоже без пропуска прошла и ворота нараспашку», – поделилась Мотузная в своем Twitter.
Активистка отметила, что ранее ее молодой человек пытался передать ей воду. Но охрана его не пустила, потому что «коронавирус, не положено».
Затем Марию Мотузную вызвал врач. Он заявил, что девушка нарушила федеральный закон, опубликовав фото в больнице без разрешения администрации.
на мой вопрос «а то что у вас торговцы по больнице ходят вы ничего не нарушаете?» мне ответили «со своими нарушениями мы сами разберёмся»— motúznaya (@La72La) June 28, 2021
я сказала что мне не нужны советы подобного рода и ушла
да почему меня постоянно уголовной ответственностью пугать пытаются то а
В пресс-службе Мариинской больницы подтвердили, что торговец с массажерами действительно попал в «чистое отделение»: воскресенье, выходной день, персонала мало. Его выгнали, но он был не первым, сообщает «Фонтанка».
Сейчас Мотузная пытается дозвониться в комитет по здравоохранению Петербурга. Она оставила жалобу на горячей линии, срок рассмотрения может составить 14 дней.
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