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Более 60 подростков эвакуировано с севшего на мель теплохода

Теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров, снят с мели в акватории Невы в Петербурге, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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По данным городского ГУ МЧС, на борту судна находилось 85 человек, 63  из которых юные пассажиры в возрасте от 16 лет. Катер сел на мель напротив Смольной набережной 29 июня около 4:25. Людей эвакуировали меньше чем за час. Разлива нефтепродуктов в акватории Невы не зафиксировано.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят»  – информирует ведомство.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что проведут проверку по факту ЧП с теплоходом. Также будет проверено соблюдение прав несовершеннолетних пассажиров и правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.
 

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