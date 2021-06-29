Более 60 подростков эвакуировано с севшего на мель теплохода

По данным городского ГУ МЧС, на борту судна находилось 85 человек, 63 из которых юные пассажиры в возрасте от 16 лет. Катер сел на мель напротив Смольной набережной 29 июня около 4:25. Людей эвакуировали меньше чем за час. Разлива нефтепродуктов в акватории Невы не зафиксировано.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят» – информирует ведомство.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что проведут проверку по факту ЧП с теплоходом. Также будет проверено соблюдение прав несовершеннолетних пассажиров и правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

