За торговлю поддельными результатами тестов на COVID-19 задержали жителя Петербурга

По данным ведомства, сотрудники экономической полиции вышли на торговца справками через интернет. За поддельный результат тестирования злоумышленник попросил 1,9 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью настоящего исследования на COVID-19 в лаборатории. После этого продавец отправил курьером покупателям поддельную справку, а затем полицейские установили личность продавца и задержали его. Эксперты установили, что на проданной полицейским справке печать врача и больницы являются поддельными.

«На основании результатов экспертизы полиция Калининского района в отношении торговца подделками возбудила уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»)», – сообщает ТАСС.

Согласно данной статье, мужчине грозит до одного года лишения свободы.

Отмечается, что у задержанного в машине нашли большое количество бланков медицинских справок, в том числе о прохождении тестов на наличие COVID-19.