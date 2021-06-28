В Ленобласти задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Они требовали выкуп в сумме 2 млн долларов США, при этом высылали родственникам аудиозаписи с его истязаниями, сообщается на сайте «МВД Медиа».
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Фото: Shutterstock.com
В мае этого года в отдел полиции города Пскова обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее 27-летнего сына, который ушел с работы и не вернулся.
«В ходе проведенных мероприятий полицейские на выезде из города в лесу нашли автомобиль пропавшего молодого человека, в салоне которого обнаружили следы крови. Следователем СУ СК РФ по Псковской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что гражданин был похищен. По предварительным данным, в вечернее время на него напали неизвестные, избили, под угрозой применения оружия насильно усадили в автомобиль и увезли в Ленинградскую область», – сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на источник.
Почти месяц злоумышленники удерживали потерпевшего в частных домах. Чтобы их не поймали, они постоянно меняли место нахождения. За освобождение мужчины подозреваемые требовали выкуп в $2 млн, при высылали аудиозаписи с его истязаниями.
При силовой поддержке сотрудников Росгвардии, двоих подозреваемых задержали в доме, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области.
Задержанным переквалифицировали статью на похищение человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Подозреваемые арестованы. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов криминальной деятельности фигурантов.
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