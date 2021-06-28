В Ленобласти задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

В мае этого года в отдел полиции города Пскова обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее 27-летнего сына, который ушел с работы и не вернулся.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские на выезде из города в лесу нашли автомобиль пропавшего молодого человека, в салоне которого обнаружили следы крови. Следователем СУ СК РФ по Псковской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что гражданин был похищен. По предварительным данным, в вечернее время на него напали неизвестные, избили, под угрозой применения оружия насильно усадили в автомобиль и увезли в Ленинградскую область», – сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на источник.