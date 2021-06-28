В Петербурге суд заблокировал сайт о прогулках по крышам

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению прокурора о признании информации, распространяемой в Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ.

Речь идет о сайтах, рекламирующих прогулки по крышам с лозунгами «безопасно и легально». В ходе проведенной проверки одного из них, на котором содержались материалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг», было принято решение заблокировать сайт, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Руферство» – является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни, говорит суд.