С 1 июля граждане России смогут получать пенсии и соцвыплаты только на карту «Мир» или наличными

Данные требования затронут только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. Нововведения не относятся к россиянам, которым выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами России.

При этом изначально планировалось, процесс перевода пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля 2020 года, однако этот срок продлили несколько раз. Как отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, в вопросе перевода пенсий и пособий на карты «Мир» все зависело от рисков распространения коронавируса — других серьезных оснований для переносов не было.