Роструд разъяснил законность отстранения от работы непривитых от COVID-19 сотрудников

Как сообщили в ведомстве, Трудовой кодекс предусматривает отстранение работника от выполнения рабочих обязанностей в случае, если он нарушил не только кодекс или федеральные законы, но и другие нормативные правовые акты

«Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», – сообщается на официальном сайте РОСТРУДа.

Главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах имеют право выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам по эпидемическим показаниям.

Вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. «Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан», – говорится на сайте.

На данный момент обязательная вакцинация проводится в ряде регионов среди отдельных групп граждан.