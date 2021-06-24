Финские болельщики прошли границу без обязательных тестов на COVID-19

Как сообщает Iltalehti, все службы были готовы пропустить возвращавшихся болельщиков еще в ночь на 22 июня, но вечером на границе выстроилась очередь из сотен автомобилей. Было решено пропускать людей без наличия тестов, так как пункт пропуска должен был закрыться в 21:30 мск.

Сегодня, 24 июня , стало известно, что на границе зарегистрировано 80 случаев COVID-19 среди футбольных фанатов, об этом сообщает Yle. Теперь сотни болельщиков, те, кто не прошел тест, вызывают беспокойство в Финляндии. Вернувшимся гражданам рекомендуется сидеть на карантине и самостоятельно сделать тестирование.

Аско Ярвинен, главный финский инфекционист, опасается, что вернувшиеся болельщики могут принести в страну вариант индийского вируса, который подвержен активному распространению.