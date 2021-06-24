В петербургском метро погибла женщина

Как сообщили в метро, движение восстановлено в 13:29. Одиннадцать минут поезда от станции «Комендантский проспект» не доезжали до «Звенигородской», ехавшие от «Шушар» останавливались на «Волковской». Однако спустя десять минут движение полностью восстановилось.

Как сообщает «Фонтанка», на путях оказалась женщина. Она попала под состав без шансов выжить. Личность погибшей устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что похожее происшествие случилось в понедельник, когда на оранжевой ветке метро было частично остановлено движение из-за падения человека.