На рельсы упал пассажир в Петербургском метро

В разгар утреннего "часа пик" на оранжевой ветке метро было частично остановлено движение из-за падения человека. Менее чем за 10 минут пассажира подняли на платформу. Движение восстановилось почти сразу. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Информации о состоянии упавшего пассажира не поступало.

«Движение на участке от ст. «Площадь Александра Невского - 2» до ст. «Спасская» не осуществляется из-за падения пассажира на путь», – сообщается в Telegram-канале Петербургского метрополитена.

В настоящее время движение по Линии 4 осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается.