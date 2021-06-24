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В центре Петербурга в ДТП погиб человек

Смертельная авария произошла на Дворцовой площади Петербурга в первой половине дня 24 июня.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщает «Фонтанка», пешеход попал под колёса автомобиля у пересечения Дворцовой набережной и Мраморного переулка. Травмы оказались несовместимы с жизнью. 

По данным на 13:00, «Яндекс» фиксирует пробку. Движение затруднено по Дворцовой набережной от Мошкова переулка до Троицкого моста.

«Тело на тротуаре. Сбил вроде «Ленд Крузер Прадо», повреждений у него почти нет. Три машины ДПС и скорая на месте», — рассказывает «Фонтанке» Ирина, добавляя, что на проезжей части кровь и «все объезжают».

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