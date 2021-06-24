В центре Петербурга в ДТП погиб человек

Как сообщает «Фонтанка», пешеход попал под колёса автомобиля у пересечения Дворцовой набережной и Мраморного переулка. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данным на 13:00, «Яндекс» фиксирует пробку. Движение затруднено по Дворцовой набережной от Мошкова переулка до Троицкого моста.

«Тело на тротуаре. Сбил вроде «Ленд Крузер Прадо», повреждений у него почти нет. Три машины ДПС и скорая на месте», — рассказывает «Фонтанке» Ирина, добавляя, что на проезжей части кровь и «все объезжают».